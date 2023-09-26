Миколенка у цьому списку немає

Евертон може бути змушений продати деяких гравців у січні, якщо угоду щодо придбання клубу новим власником буде заблоковано.

Про це повідомляє The Mirror.

Нинішній власник клубу Фархад Мошірі погодився віддати свою 94-відсоткову частку і намагається добитися того, щоб 777 Partners отримали дозвіл на придбання до кінця цього року.

Якщо цього не вдасться зробити, то вже найближчого трансферного вікна іриски можуть виставити на трансфер кількох футболістів задля того, щоб покрити зростаючі щомісячні збитки.

Серед гравців, з якими можуть попрощатися, називають воротаря Пікфорда, хавбека Онана та нападника Калверта-Льюіна. Українця Віталія Миколенка в цьому переліку немає.

Нагадаємо, що Сергій Ребров викликав захисника Евертона Віталія Миколенка до збірної України на два матчі відбору.