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Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою

У оголошеному переліку - 25 гравців
Сьогодні 15:16 476 0
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився зі складом, який візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти.

Про це повідомляє УАФ.

У оголошеному переліку - 25 гравців. Ще троє виконавців увійшли до резервного списку.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Караваєв (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Віталій Буяльський (обидва — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа Генуя, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Резервний список: Олександр Сваток, Олександр Піхальонок (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Олександр Тимчик (Динамо Київ).

Національна команда розпочне свій збір 7 жовтня в Празі.

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