Він є одним з ключових гравців команди

Вінгер Фіорентини Ніколас Гонсалес погодився підписати новий контракт з клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Підписання, за даними джерела, має відбутися сьогодні. Нова угода футболіста з командою діятиме до червня 2028-го року.

Нагадаємо, що влітку цього року Брентфорд був готовий заплатити за Гонсалеса понад 40 мільйонів євро, але Фіорентина відхилила цю пропозицію.

Ніколас виступає за клуб із Флоренції з липня 2021-го після переходу зі Штутгарта за 24,5 мільйони євро. Портал Transfermarkt наразі оцінює гравця у 30 мільйонів євро.