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Фіорентина підпише новий контракт з Гонсалесом

Він є одним з ключових гравців команди
Сьогодні 16:26 177 0
Фіорентина підпише новий контракт з Гонсалесом
#Фіорентина

Джерело - UA-футбол.

Вінгер Фіорентини Ніколас Гонсалес погодився підписати новий контракт з клубом. 

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Підписання, за даними джерела, має відбутися сьогодні. Нова угода футболіста з командою діятиме до червня 2028-го року.

Нагадаємо, що влітку цього року Брентфорд був готовий заплатити за Гонсалеса понад 40 мільйонів євро, але Фіорентина відхилила цю пропозицію.

Ніколас виступає за клуб із Флоренції з липня 2021-го після переходу зі Штутгарта за 24,5 мільйони євро. Портал Transfermarkt наразі оцінює гравця у 30 мільйонів євро.

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