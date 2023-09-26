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Лавриненко: Шахтар — грізний суперник

Сергій Лавриненко прокоментував майбутній матч 1/8 фіналу Кубка України проти донецького Шахтаря.
Сьогодні 14:16 173 0
Лавриненко: Шахтар — грізний суперник
#Верес, #Сергій Лавриненко, #Шахтар

Джерело - nkveres.com.

Верес битиметься за кожен мяч у матчі 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря.

Про це розповів головний тренер рівненського клубу Сергій Лавриненко.

"Зараз у наш дуже короткі паузи між матчами. Тому потрібно правильно розподілити навантаження. За два дні якось натренувати фізичні кондиції — неможливо. Але потрібно якісно відновлюватися. В таких умовах грають усі. І ми їх приймаємо.

Конкретно до гри із Шахтарем не готувалися Андрій Блізніченко, Денис Балан, Віталій Дахновський і Дмитро Кльоц. Всі інші працюють в загальній групі.

Шахтар — грізний суперник. Розуміємо силу цієї команди. Грати з ними у відкритий футбол дуже важко. В них потужна лава запасних, можуть вдаватися до ротації. В нас немає таких великих можливостей. Але ми битимемося за кожен м'яч.

Ми не сподіваємося на подарунки від Шахтаря. Суперник теж грає на перемогу у кожному матчі. Такі команди не можуть жертвувати якимись турнірами. Тому ця гра буде дуже важкою. Але ми дамо гідний бій", — розповів Лавриненко.

Актуально: Верес - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Кубок України

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