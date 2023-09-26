Яремчук тренується поза загальною групою Валенсії

Джерело - isport.ua.
Участь українського нападника Романа Яремчука у найближчому матчі Валенсії в чемпіонаті Іспанії з Реал Сосьєдадом перебуває під питанням.
Про це повідомляє Plaza Deportiva.
Гравець продовжує відновлюватися після ушкодження, з яким він повернувся до клубу з розташування збірної України і через яке не потрапив у заявку "кажанів" на попередній поєдинок Ла Ліги з Альмерією (2:2).
Наразі 27-річний футболіст тренується поза загальною групою команди, працюючи за індивідуальною програмою.
Яремчук ще не дебютував за "кажанів" після переходу з Брюгге і поки лише провів два поєдинки на лаві запасних іспанської команди.
Свій наступний матч Валенсія проведе проти Реал Сосьєдада у середу, 27 вересня.