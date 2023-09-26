Головне
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою
Вчора 15:16 3023
Що українському футболу можна запозичити з британського хокею: досвід Glasgow Clan
Сьогодні 12:29 110
Відео дня: українські фігуристи проігнорували росіян, які хотіли привітатися з ними на п'єдесталі
Сьогодні 06:29 2646
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів
Вчора 21:35 19860
Шериф цікавиться голкіпером Карпат
Вчора 19:24 666
Циганик спробував узяти на поруки Коломойського
Вчора 18:22 917
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Вчора 15:28 37710 4
Трубін відбив свій перший пенальті у складі Бенфіки - ВІДЕО
Вчора 10:28 4495
Рейтинг WTA: Ястремська повернулася у топ-100
Вчора 09:30 333201 5
Калініна перемогла Крюгер у 1 колі турніру в Японії
Вчора 08:47 508
Прямі трансляції

Яремчук тренується поза загальною групою Валенсії

Дебют українця під питанням
Сьогодні 12:15 273 0
Яремчук тренується поза загальною групою Валенсії
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - isport.ua.

Участь українського нападника Романа Яремчука у найближчому матчі Валенсії в чемпіонаті Іспанії з Реал Сосьєдадом перебуває під питанням.

Про це повідомляє Plaza Deportiva.

Гравець продовжує відновлюватися після ушкодження, з яким він повернувся до клубу з розташування збірної України і через яке не потрапив у заявку "кажанів" на попередній поєдинок Ла Ліги з Альмерією (2:2).

Наразі 27-річний футболіст тренується поза загальною групою команди, працюючи за індивідуальною програмою.

Яремчук ще не дебютував за "кажанів" після переходу з Брюгге і поки лише провів два поєдинки на лаві запасних іспанської команди.

Свій наступний матч Валенсія проведе проти Реал Сосьєдада у середу, 27 вересня.

Читайте: Яремчук: Відкритий до важкої роботи у Валенсії

Коментарі ()
Популярне зараз
Алієв: Мілевський в лікарні у важкому стані Алієв: Мілевський в лікарні у важкому стані 3860 1
Кубок України-2023/24: календар і результати матчів Кубок України-2023/24: календар і результати матчів 19860
Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою Ребров оголосив заявку збірної України на матчі з Північною Македонією та Мальтою 3023
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 37710 4
Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує Магучіх: Для нас, спортсменів, Бубки зараз не існує 3814 1
Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського Суркіс заплатив майже 200 тисяч гривень за перший тиждень лікування Мілевського 5313
Рекомендуємо
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50497 2
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31912
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8929
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 16303
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 80415
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22754