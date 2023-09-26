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Арсенал готує трансфер нападника Брентфорда

Тоуні може змінити клуб
Сьогодні 12:29 160 0
Арсенал готує трансфер нападника Брентфорда
#Брентфорд, #Футбольні трансфери, #Арсенал Лондон, #Айвен Тоуні

Джерело - tribuna.com.

Форвард Брентфорда Айвен Тоуні зацікавив Арсенал.

Про це повідомляє The Mirror.

Лондонці посилюють інтерес до 27-річного нападника напередодні зимового трансферного вікна та у січні планують зробити пропозицію по Тоуні, щоб перевірити Брентфорд на готовність продажу гравця.

"Каноніри" розуміють, що, попри наявність Габріела Жезуса та Едді Нкетіа, їм потрібен "справжній" форвард, щоб боротися з Манчестер Сіті за перемогу в АПЛ.

Своєю чергою Брентфорд готовий продати Тоуні, але вимагатиме за нього щонайменше 60 мільйонів фунтів.

Раніше форвард Брентфорда Айвен Тоуні отримав скорочену дискваліфікацію за порушення правил на ставки через ігрову залежність.

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