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Перед наступним сезоном хочуть віддати всі права на УПЛ одному каналу

Журналіст розкрив деталі зустрічі власників клубів УПЛ
Сьогодні 11:20 287 0
Перед наступним сезоном хочуть віддати всі права на УПЛ одному каналу
#Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Українські клуби можуть віддати права на трансляцію матчів Прем'єр-ліги одному каналу.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"Немає захвату від співпраці з MEGOGO. Зараз ідея така - перед наступним сезоном хочуть віддати всі права одному каналу. Я так розумію, загальнодоступному.

  На зустрічі власників клубів УПЛ обговорювалось створення пулу коментаторів

Концепція така: якщо війна скінчиться - робимо безкоштовну демоверсію, потім, якщо йде нормально, переводимо на платну. Якщо війна не закінчується - до кінця війни безкоштовне телебачення. З тих 9  більшість, я так розумію, проголосувала за", - сказав Співаковський.

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