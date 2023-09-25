Перед наступним сезоном хочуть віддати всі права на УПЛ одному каналу

Журналіст розкрив деталі зустрічі власників клубів УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Українські клуби можуть віддати права на трансляцію матчів Прем'єр-ліги одному каналу.

Про це розповів журналіст Михайло Співаковський у випуску ТаТоТаке.

"Немає захвату від співпраці з MEGOGO. Зараз ідея така - перед наступним сезоном хочуть віддати всі права одному каналу. Я так розумію, загальнодоступному.

На зустрічі власників клубів УПЛ обговорювалось створення пулу коментаторів

Концепція така: якщо війна скінчиться - робимо безкоштовну демоверсію, потім, якщо йде нормально, переводимо на платну. Якщо війна не закінчується - до кінця війни безкоштовне телебачення. З тих 9 більшість, я так розумію, проголосувала за", - сказав Співаковський.

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