Головне
СК Дніпро-1 здолав Зорю у 8 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 242
Зінченко класним відбором почав гольову атаку Арсенала в Дербі Північного Лондона - ВІДЕО
Сьогодні 18:40 297
Карпати не перемогли Ниву, Інгулець ледь не втратив очки: результати матчів Першої ліги
Сьогодні 17:55 1004
Ред Булл достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1
Сьогодні 10:36 359
Ферстаппен впевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 09:50 425
Чжилей нокаутував Джойса в реванші за статус обовʼязкового претендента на пояс WBO
Сьогодні 08:38 552
Барселона дотиснула Сельту, Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1177
Манчестер Юнайтед переграв Бернлі, Евертон з Миколенком обіграв Брентфорд Ярмолюка: результати 6 туру АПЛ
Вчора 23:55 1053
Ван Леувен: Гра була зруйнована рефері
Вчора 23:10 1819
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем
Вчора 21:28 4396
Прямі трансляції

Астон Вілла переграла Челсі Мудрика: результати матчів 6 туру АПЛ

Сьогодні 18:09 304 0
Астон Вілла переграла Челсі Мудрика: результати матчів 6 туру АПЛ
#Борнмут, #Брайтон, #Ілля Забарний, #Олександр Зінченко, #Ліверпуль, #Челсі, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ
6 тур, 24 вересня

Арсенал - Тоттенгем 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Ромеро (авт), 1:1 - 42 Сон Хин Мін, 2:1 - 54 Сака (пен), 2:2 - 55 Сон Хин Мін

Українець Олександр Зінченко провів увесь матч у складі Арсеналу.

Брайтон - Борнмут 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Соланке, 1:1 - 45+2 Керкез (авт), 2:1 - 46 Мітома, 3:1 - 77 Мітома

Ілля Забарний у складі Борнмута провів увесь матч. Українець отримав попередження.

Ліверпуль - Вест Гем 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Салах (пен), 1:1 - 42 Боуен, 2:1 - 60 Нуньєс, 3:1 - 85 Жота

Челсі - Астон Вілла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Воткінс

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі і був замінений на 61-ій хвилині зустрічі.

Сьогодні в АПЛ відбудеться ще один матч: 

18:30. Шеффілд Юнайтед - Ньюкасл 

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18454
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 18035
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем 4396
Ярмоленко повторив бомбардирське досягнення Мораеса в УПЛ Ярмоленко повторив бомбардирське досягнення Мораеса в УПЛ 1975
Нива (Тернопіль) - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Нива (Тернопіль) - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 3593
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14227
Рекомендуємо
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23196
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12805
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49272
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 93658
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18369 3
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20080 7