Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося чотири матчі.

Чемпіонат Англії - АПЛ

6 тур, 24 вересня

Арсенал - Тоттенгем 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Ромеро (авт), 1:1 - 42 Сон Хин Мін, 2:1 - 54 Сака (пен), 2:2 - 55 Сон Хин Мін

Українець Олександр Зінченко провів увесь матч у складі Арсеналу.

Брайтон - Борнмут 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Соланке, 1:1 - 45+2 Керкез (авт), 2:1 - 46 Мітома, 3:1 - 77 Мітома

Ілля Забарний у складі Борнмута провів увесь матч. Українець отримав попередження.

Ліверпуль - Вест Гем 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 16 Салах (пен), 1:1 - 42 Боуен, 2:1 - 60 Нуньєс, 3:1 - 85 Жота

Челсі - Астон Вілла 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 73 Воткінс

Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі і був замінений на 61-ій хвилині зустрічі.

Сьогодні в АПЛ відбудеться ще один матч:

18:30. Шеффілд Юнайтед - Ньюкасл