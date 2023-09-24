Джерело - Чемпіон.
У 6-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося чотири матчі.
Арсенал - Тоттенгем 2:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 26 Ромеро (авт), 1:1 - 42 Сон Хин Мін, 2:1 - 54 Сака (пен), 2:2 - 55 Сон Хин Мін
Українець Олександр Зінченко провів увесь матч у складі Арсеналу.
Брайтон - Борнмут 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 25 Соланке, 1:1 - 45+2 Керкез (авт), 2:1 - 46 Мітома, 3:1 - 77 Мітома
Ілля Забарний у складі Борнмута провів увесь матч. Українець отримав попередження.
Ліверпуль - Вест Гем 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 16 Салах (пен), 1:1 - 42 Боуен, 2:1 - 60 Нуньєс, 3:1 - 85 Жота
Челсі - Астон Вілла 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 73 Воткінс
Українець Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі Челсі і був замінений на 61-ій хвилині зустрічі.
Сьогодні в АПЛ відбудеться ще один матч:
18:30. Шеффілд Юнайтед - Ньюкасл