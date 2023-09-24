Реал Сосьєдад переграв Хетафе: результати матчів 6 туру Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 6 турі іспанської Ла-Ліги Реал Сосьєдад вдома переміг Хетафе.
Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
6 тур, 24 вересня
Реал Сосьєдад - Хетафе 4:3 (1:2)
Голи: 1:0 - 2 Кубо, 1:1 - 39 Аленья, 1:2 - 45+5 Майораль (пен), 2:2 - 61 Оярсабаль (пен), 3:2 - 66 Мендес, 4:2 - 89 Оярсабаль, 4:3 - 90+2 Латаса
Сьогодні, 24 вересня, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще 4 матчі:
17:15. Райо Вальєкано - Вільярреал
19:30. Бетіс - Кадіс
19:30. Лас-Пальмас - Гранада
22:00. Атлетіко - Реал
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