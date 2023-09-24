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Реал Сосьєдад переграв Хетафе: результати матчів 6 туру Ла-Ліги

Сьогодні 17:11 197 0
Реал Сосьєдад переграв Хетафе: результати матчів 6 туру Ла-Ліги
#Атлетіко Мадрид, #Вільярреал, #Гранада, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

У 6 турі іспанської Ла-Ліги Реал Сосьєдад вдома переміг Хетафе.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
6 тур, 24 вересня

Реал Сосьєдад - Хетафе 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Кубо, 1:1 - 39 Аленья, 1:2 - 45+5 Майораль (пен), 2:2 - 61 Оярсабаль (пен), 3:2 - 66 Мендес, 4:2 - 89 Оярсабаль, 4:3 - 90+2 Латаса

Сьогодні, 24 вересня, в іспанській Ла-Лізі буде зіграно ще 4 матчі:

17:15. Райо Вальєкано - Вільярреал

19:30. Бетіс - Кадіс

19:30. Лас-Пальмас - Гранада 

22:00. Атлетіко - Реал

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