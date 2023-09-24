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Реал поступився Атлетіко: результати матчів 6 туру Ла-Ліги

Вчора 23:59 629 0
Реал поступився Атлетіко: результати матчів 6 туру Ла-Ліги
#Атлетіко Мадрид, #Вільярреал, #Гранада, #Реал Мадрид, #Реал Сосьєдад, #Хетафе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, у 6 турі іспанської Ла-Ліги відбулося п'ять матчів.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
6 тур, 24 вересня

Реал Сосьєдад - Хетафе 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 - 2 Кубо, 1:1 - 39 Аленья, 1:2 - 45+5 Майораль (пен), 2:2 - 61 Оярсабаль (пен), 3:2 - 66 Мендес, 4:2 - 89 Оярсабаль, 4:3 - 90+2 Латаса

 Райо Вальєкано - Вільярреал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Серлот, 1:1 - 16 Перес

Бетіс - Кадіс 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 41 Рамос, 1:1 - 60 Родрігес

Лас-Пальмас - Гранада 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90+2 Кіріан

Атлетіко - Реал 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 4 Мората, 2:0 - 18 Грізманн, 2:1 - 35 Крос, 3:1 - 46 Мората

Українець Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних Реала.

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