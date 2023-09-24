Досвідчений захисник не сказав останнього слова

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Динамо і збірної України Євген Хачеріді виступатиме в аматорах.

Про це повідомляє Footboom.

36-річний захисник потрапив в заявку команди Штурм з Іванкова, який виступає в першості ААФУ.

Хачеріді останні 2.5 року не грав у футбол на високому рівні після того, як покинув Динамо-Брест на початку 2021 року.

Штурм виступає в Групі Б чемпіонату любителів. У шести матчах команда набрала 8 очок і займає третє місце.

Нагадаємо Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси.