Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Динамо і збірної України Євген Хачеріді виступатиме в аматорах.
Про це повідомляє Footboom.
36-річний захисник потрапив в заявку команди Штурм з Іванкова, який виступає в першості ААФУ.
Хачеріді останні 2.5 року не грав у футбол на високому рівні після того, як покинув Динамо-Брест на початку 2021 року.
Штурм виступає в Групі Б чемпіонату любителів. У шести матчах команда набрала 8 очок і займає третє місце.
Нагадаємо Гармаш, Хачеріді та ще кілька українських гравців розпочали тренерські курси.