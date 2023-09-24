Інтер здолав Емполі Коваленка: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 24 вересня, відбувся 1 матч у межах 5-го туру італійської Серії А.
Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 24 вересня
Емполі - Інтер 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 51 Дімарко
Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко провів матч на лаві для запасних.
Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:
16:00 Аталанта - Кальярі
16:00 Удінезе - Фіорентина
19:00 Болонья - Наполі
21:45 Торіно - Рома
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