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Інтер здолав Емполі Коваленка: результати матчів Серії А

Результати матчів 5-го туру італійської Серії А
Сьогодні 15:22 184 0
Інтер здолав Емполі Коваленка: результати матчів Серії А
#Емполі, #Інтер, #Віктор Коваленко, #Чемпіонат Італії, Серія А

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 вересня, відбувся 1 матч у межах 5-го туру італійської Серії А.

Чемпіонат Італії - Серія А
5 тур, 24 вересня

Емполі - Інтер 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 51 Дімарко

Український півзахисник Емполі Віктор Коваленко провів матч на лаві для запасних.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Серії А:

16:00 Аталанта - Кальярі

16:00 Удінезе - Фіорентина

19:00 Болонья - Наполі

21:45 Торіно - Рома

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