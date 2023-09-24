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Карпати не перемогли Ниву, Інгулець ледь не втратив очки: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 9-го туру Першої ліги
Сьогодні 17:55 1003 0
Карпати не перемогли Ниву, Інгулець ледь не втратив очки: результати матчів Першої ліги
#Інгулець, #Карпати, #Кремінь, #Нива Тернопіль, #Чемпіонат України, Перша ліга, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 4 матчі у межах 9-го туру Першої ліги України.

Чемпіонат України - Перша ліга
9 тур, 24 вересня
Група B

Кремінь - ФСК Маріуполь 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Тепляков, 0:2 - 24 Тепляков, 0:3 - 64 Терехов

МФК Металург - Діназ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Гільєрме, 1:1 - 48 Могильний

Гірник-Спорт - Інгулець 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Богунов, 1:1 - 80 Тузенко, 1:2 - 90+2 Кольцов

Група А

Нива (Тернопіль) - Карпати 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 6 Костенко, 1:1 - 8 Зінь

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