ФСК Маріуполь розгромив Кремінь, МФК Металург та Діназ зіграли внічию: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 9-го туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 2 матчі у межах 9-го туру Першої ліги України.

Чемпіонат України - Перша ліга

9 тур, 24 вересня

Група B

Кремінь - ФСК Маріуполь 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Тепляков, 0:2 - 24 Тепляков, 0:3 - 64 Терехов

МФК Металург - Діназ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Гільєрме, 1:1 - 48 Могильний

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Першій лізі:

15:00. Гірник-Спорт - Інгулець

16:00. Нива Тернопіль - Карпати Львів

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