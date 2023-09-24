Головне
Рух вирвав нічию в Шахтаря у 8 турі УПЛ
Вчора 20:59 1683
Ред Булл достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1
Сьогодні 10:36 309
Ферстаппен впевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 09:50 380
Чжилей нокаутував Джойса в реванші за статус обовʼязкового претендента на пояс WBO
Сьогодні 08:38 475
Барселона дотиснула Сельту, Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1136
Манчестер Юнайтед переграв Бернлі, Евертон з Миколенком обіграв Брентфорд Ярмолюка: результати 6 туру АПЛ
Вчора 23:55 1034
Ван Леувен: Гра була зруйнована рефері
Вчора 23:10 1653
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем
Вчора 21:28 4067
Ярмоленко повторив бомбардирське досягнення Мораеса в УПЛ
Вчора 20:40 1717
Кривбас розгромив Ворсклу у 8 турі УПЛ
Вчора 18:56 435
Прямі трансляції

ФСК Маріуполь розгромив Кремінь, МФК Металург та Діназ зіграли внічию: результати матчів Першої ліги

Результати матчів 9-го туру Першої ліги
Сьогодні 15:29 330 0
ФСК Маріуполь розгромив Кремінь, МФК Металург та Діназ зіграли внічию: результати матчів Першої ліги
#Кремінь, #Чемпіонат України, Перша ліга, #ФСК Маріуполь

Джерело - Чемпіон.

Відбулося 2 матчі у межах 9-го туру Першої ліги України.

Чемпіонат України - Перша ліга
9 тур, 24 вересня
Група B

Кремінь - ФСК Маріуполь 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 21 Тепляков, 0:2 - 24 Тепляков, 0:3 - 64 Терехов

МФК Металург - Діназ 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Гільєрме, 1:1 - 48 Могильний

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Першій лізі:

15:00. Гірник-Спорт - Інгулець

16:00. Нива Тернопіль - Карпати Львів

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жирона - Мальорка 5:3: огляд матчу Жирона - Мальорка 5:3: огляд матчу 1757
Нива (Тернопіль) - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Нива (Тернопіль) - Карпати - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1995
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем 4067
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18391
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 18003
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14169
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8041 2
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61854
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 135724
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 81957
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108876 4
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 215409 1