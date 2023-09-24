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Почеттіно: Ми не той Челсі, який вигравав Лігу чемпіонів або АПЛ

Почеттіно порівняв Челсі різних періодів
Сьогодні 14:53 207 0
Почеттіно: Ми не той Челсі, який вигравав Лігу чемпіонів або АПЛ
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Челсі Маурісіо Почеттіно відрізняється від команди Томаса Тухеля, яка у 2021 році виграв Лігу чемпіонів після 5 місяців перебування в клубі.

Про це аргентинець розповів напередодні матчу з Астон Віллою.

"Томас Тухель прийшов у інший проєкт - у проєкт, який вже був побудований. Ми ж приєдналися до проєкту, в якому змінилося керівництво - ось у чому різниця.

  Челсі - Астон Вілла: де дивитися матч АПЛ

Чи повинні ми перемагати в кожному матчі, тому що ми Челсі? Так, але ми не той Челсі, який вигравав Лігу чемпіонів або АПЛ. З часом ми побудуємо щось на майбутнє", - цитує слова Почеттіно журналіст Скотт Троттер.

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