Почеттіно: Ми не той Челсі, який вигравав Лігу чемпіонів або АПЛ

Почеттіно порівняв Челсі різних періодів

Джерело - Чемпіон.

Челсі Маурісіо Почеттіно відрізняється від команди Томаса Тухеля, яка у 2021 році виграв Лігу чемпіонів після 5 місяців перебування в клубі.

Про це аргентинець розповів напередодні матчу з Астон Віллою.

"Томас Тухель прийшов у інший проєкт - у проєкт, який вже був побудований. Ми ж приєдналися до проєкту, в якому змінилося керівництво - ось у чому різниця.

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Чи повинні ми перемагати в кожному матчі, тому що ми Челсі? Так, але ми не той Челсі, який вигравав Лігу чемпіонів або АПЛ. З часом ми побудуємо щось на майбутнє", - цитує слова Почеттіно журналіст Скотт Троттер.

"You are asking me if he wants to win now? But he knew the project that the club is delivering now. If you ask me if I want to win today, then yes. I want to do everything to do to win."#cfc https://t.co/9rJbN3WLAh — scott trotter (@scott_trotter) September 22, 2023

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