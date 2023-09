Почеттіно: Ми не той Челсі, який вигравав Лігу чемпіонів або АПЛ

Челсі Маурісіо Почеттіно відрізняється від команди Томаса Тухеля, яка у 2021 році виграв Лігу чемпіонів після 5 місяців перебування в клубі.

Про це аргентинець розповів напередодні матчу з Астон Віллою.

Челсі - Астон Вілла: де дивитися матч АПЛ

"You are asking me if he wants to win now? But he knew the project that the club is delivering now. If you ask me if I want to win today, then yes. I want to do everything to do to win."#cfc https://t.co/9rJbN3WLAh