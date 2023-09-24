Інвестор Металіста 1925: Цього сезону точно не втручатимусь в роботу дирекції та тренерського штабу

Новий інвестор Металіста 1925 Володимир Носов не буде втручатися в роботу тренерського штабу.

Про це він розповів порталу Український футбол.

"Цього сезону я точно не втручатимусь в роботу дирекції та тренерського штабу. Це професіонали своєї справи, які знають що і як робити. Однак не виключаю, що в клубній структурі з'являться нові фахівці. Але як і казав, всі зміни будуть тільки після закриття сезону.

Про наші плани обов’язково повідомимо вболівальників та футбольну спільноту. Я не буду займати жодних номінальних посад. Довіра до тренерів? Так. Це професійний тренерський штаб, якому ми довіряємо", - сказав Носов.

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