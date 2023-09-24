Головне
Рух вирвав нічию в Шахтаря у 8 турі УПЛ
Вчора 20:59 764
Барселона дотиснула Сельту, Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 776
Манчестер Юнайтед переграв Бернлі, Евертон з Миколенком обіграв Брентфорд Ярмолюка: результати 6 туру АПЛ
Вчора 23:55 668
Ван Леувен: Гра була зруйнована рефері
Вчора 23:10 488
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем
Вчора 21:28 1619
Ярмоленко повторив бомбардирське досягнення Мораеса в УПЛ
Вчора 20:40 561
Кривбас розгромив Ворсклу у 8 турі УПЛ
Вчора 18:56 301
Агробізнес переміг Прикарпаття, Хуст розгромив Металіст: результати матчів Першої ліги
Вчора 17:29 746
Полісся дотиснуло Минай у 8 турі УПЛ
Вчора 16:59 348
Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Вчора 16:02 2649
Прямі трансляції

Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів
Сьогодні 00:25 17652 0
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця
#Локомотив, #Реал Фарма, #Тростянець, #Чайка, #Скала-1911, #Нива Вінниця, #ВАСТ Миколаїв, #Звягель, #Кремінь-2, #ФК ЮКСА, #Карпати-2, #Металург-2, #Дружба, #Кудрівка, #Рух-2

Джерело - Чемпіон.

6 серпня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Другій лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар матчів першого кола змагань. 

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів української Другої ліги:

Перше коло

1 тур. 6 серпня 2023 рік 

  • 12:30. Скала 1911 - Кудрівка - 4:3
  • 13:00. Кремінь-2 - Чайка - 0:3
  • 13:30. Тростянець - Металург-2 - 0:1
  • 14:00. Нива - Звягель - 3:7

7 серпня 2023 рік

  • 12:00. Рух-2 - Карпати-2 - 0:5
  • 13:00. Васт - Дружба - 1:7
  • 15:00. Локомотив - ЮКСА - 0:0
  • Реал Фарма вихідна

2 тур. 11 серпня 2023 рік 

  • 14:00. Кудрівка - Васт - 9:0
  • 14:30. Звягель - Тростянець - 4:1
  • 16:00. ЮКСА - Кремінь-2 - 8:1

12 серпня 2023 рік

  • 12:00. Карпати-2 - Чайка - 0:4
  • 13:00. Реал Фарма - Локомотив - 4:1
  • 14:00. Дружба - Нива - 2:0

13 серпня 2023 рік

  • 12:00. Рух-2 - Скала 1911 - 2:0
  • Металург-2 вихідний

3 тур.

18 серпня 2023 рік

  • 12:00. Кремінь-2 - Реал Фарма - 1:2

19 серпня 2023 рік 

  • 15:45. Чайка - ЮКСА - 1:3
  • 16:00. Нива - Кудрівка - 1:0

20 серпня 2023 рік

  • 14:30. Тростянець - Дружба - 0:1
  • 15:00. Васт - Рух-2 - 0:3
  • 16:00. Локомотив - Металург-2 - 0:2
  • Звягель вихідний

27 вересня 2023 рік

  • Скала 1911 - Карпати-2

4 тур. 26 серпня 2023 рік 

  • 10:00. Реал Фарма - Чайка - 1:1
  • 16:00. Кудрівка - Тростянець - 1:1

27 серпня 2023 рік

  • 12:00. Карпати-2 - ЮКСА - 0:2
  • 14:30. Звягель - Локомотив - 4:0
  • 14:30. Рух-2 - Нива - 1:1
  • Матч Скала 1911 - Васт перенесено

29 серпня 2023 рік

  • 14:00. Кремінь-2 - Металург-2 - 1:2
  • Дружба вихідна

5 тур. 2 вересня 2023 рік 

  • 12:30. ЮКСА - Реал Фарма - 4:0
  • 14:00. Нива - Скала 1911 - 2:2

3 вересня 2023 рік

  • 12:00. Кремінь-2 - Звягель - 0:7
  • 13:30. Тростянець - Рух-2 - 3:0
  • 15:30. Чайка - Металург-2 - 3:0
  • 16:00. Локомотив - Дружба - 2:3
  • Матч Васт - Карпати-2 перенесено 
  • Кудрівка вихідна

6 тур. 8 вересня 2023 рік 

  • 12:00. Карпати-2 - Реал Фарма - 2:1
  • 12:45. Васт - Нива - 1:5
  • 14:15. Кудрівка - Локомотив - 3:0
  • 14:30. Металург-2 - ЮКСА - 0:2
  • 14:45. Скала 1911 - Тростянець - 1:0
  • 15:00. Звягель - Чайка - 0:1

9 вересня 2023 рік

  • 15:45. Дружба - Кремінь-2 - 2:0
  • Рух-2 вихідний

7 тур. 12 вересня 2023 рік 

  • 12:00. Локомотив - Рух-2 - 0:1

13 вересня 2023 рік

  • 13:00. Кремінь-2 - Кудрівка - 0:1
  • 13:30. Реал Фарма - Металург-2 - 2:0
  • 14:00. Нива - Карпати-2 - 1:4
  • 15:00. ЮКСА - Звягель - 1:1
  • 15:30. Тростянець - Васт - 4:1
  • 16:00. Чайка - Дружба - 1:1
  • Скала 1911 вихідна

8 тур. 17 вересня 2023 рік 

  • 12:45. Дружба - ЮКСА - 2:1
  • 13:30. Скала 1911 - Локомотив - 4:1
  • 14:30. Нива - Тростянець - 1:1

18 вересня 2023 рік

  • 12:00. Карпати-2 - Металург-2 - 3:1
  • 13:30. Кудрівка - Чайка - 1:0
  • 15:00. Звягель - Реал Фарма - 4:0
  • Васт вихідний

19 вересня 2023 рік

  • 12:00. Рух-2 - Кремінь-2 - 2:0

9 тур. 22 вересня 2023 рік 

  • 16:00. Локомотив - Васт - 2:1

23 вересня 2023 рік

  • 12:00. Кремінь-2 - Скала 1911 - 0:1
  • 12:45. Тростянець - Карпати-2 - 2:0
  • 14:00. Металург-2 - Звягель - 0:5

Поточна турнірна таблиця:

24 вересня 2023 рік

  • 12:00. Реал Фарма - Дружба
  • 14:00. Чайка - Рух-2
  • 14:45. ЮКСА - Кудрівка
  • Нива вихідна

10 тур. 1 жовтня 2023 рік 

  • Рух-2 - ЮКСА
  • Скала 1911 - Чайка
  • Васт - Кремінь-2
  • Нива - Локомотив
  • Дружба - Металург-2
  • Кудрівка - Реал Фарма
  • Карпати-2 - Звягель
  • Тростянець вихідний

11 тур. 6 жовтня 2023 рік 

  • Локомотив - Тростянець
  • Кремінь-2 - Нива
  • Чайка - Васт
  • ЮКСА - Скала 1911
  • Реал Фарма - Рух-2
  • Металург-2 - Кудрівка
  • Звягель - Дружба
  • Карпати-2 вихідні

12 тур. 11 жовтня 2023 рік 

  • Рух-2 - Металург-2
  • Скала 1911 - Реал Фарма
  • Васт - ЮКСА
  • Нива - Чайка
  • Тростянець - Кремінь-2
  • Кудрівка - Звягель
  • Карпати-2 - Дружба
  • Локомотив вихідний

13 тур. 15 жовтня 2023 рік 

  • Локомотив - Карпати-2
  • Чайка - Тростянець
  • ЮКСА - Нива
  • Реал Фарма - Васт
  • Металург-2 - Скала 1911
  • Звягель - Рух-2
  • Дружба - Кудрівка
  • Кремінь-2 вихідний

14 тур. 21 жовтня 2023 рік 

  • Рух-2 - Дружба
  • Скала 1911 - Звягель
  • Васт - Металург-2
  • Нива - Реал Фарма
  • Тростянець - ЮКСА
  • Локомотив - Кремінь-2
  • Карпати-2 - Кудрівка
  • Чайка вихідна

15 тур. 28 жовтня 2023 рік 

  • Кремінь-2 - Карпати-2
  • Чайка - Локомотив
  • Реал Фарма - Тростянець
  • Металург-2 - Нива
  • Звягель - Васт
  • Дружба - Скала 1911
  • Кудрівка - Рух-2
  • ЮКСА вихідна
Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18046
Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО 2871
ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ 4021
Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Довбик ефектним ударом від штанги реалізував пенальті в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 2649
ЛНЗ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ ЛНЗ - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 2056
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13732
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33727
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2984
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 12404 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 8857
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 27100
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23186