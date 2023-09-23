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Ворскла - Кривбас: стартові склади команд

Стали відомі стартові склади команд
Сьогодні 16:23 147 0
Ворскла - Кривбас: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.

Полтавська Ворскла зіграє з Кривбасом у матчі 8-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади: 

Ворскла: Ісенко - Корнієнко, Павлюк, Якубу, Бацула, Кане, Сантана - Пердута (с), Нестеренко, Челядін - Степанюк

Запасні: Єрмолов, Домолега, Крупський, Ізотов, Хрипчук, Черниш, Тіагуіньо, Сердюк, Островський

Кривбас: Кліщук - Понєдєльнік, Бескоровайний, Стецьков, Нябейе Дібанго - Бізімана, Задерака, Іліч, Вакулко, Хомченовський (с) - Кожушко

Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузик, Татарков, Семотюк, Дебелко, Блізніченко, Устименко, Гончарук, По Жан

 Початок о 17:00 за київським часом. 

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