Тухель: Кількість ігрового часу для де Лігта недостатня

Центральний захисник Баварії Маттейс де Лігт отримує кількістю свого ігрового часу.

Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.

"Він центральний захисник, тому в мене немає багато можливостей випустити його на заміну. Маттейс 100% заслуговує на те, щоб грати. Він у хорошій формі. Так, звісно, кількість його ігрового часу зараз особисто для нього недостатня, але він командний гравець", - сказав Тухель.