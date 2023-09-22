Тухель: Кількість ігрового часу для де Лігта недостатня

Центральний захисник Баварії Маттейс де Лігт отримує кількістю свого ігрового часу.
Про це розповів головний тренер мюнхенців Томас Тухель.
"Він центральний захисник, тому в мене немає багато можливостей випустити його на заміну. Маттейс 100% заслуговує на те, щоб грати. Він у хорошій формі. Так, звісно, кількість його ігрового часу зараз особисто для нього недостатня, але він командний гравець", - сказав Тухель.
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