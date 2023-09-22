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Оболонь - Верес 0:0: огляд матчу УПЛ

Команди голів не забивали
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Оболонь - Верес 0:0: огляд матчу УПЛ
#Верес, #Оболонь, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Оболонь та Верес зіграли внічию в межах 9-го туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 22 вересня

Оболонь - Верес 0:0

Склади команд:

Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Нагієв, Мороз, Мединський, Черненко (Дубко, 83), Груша (Суханов, 72), Тарануха, Краснопір (Чернов, 46)

Запасні: Федорівський, Кичак, Фатєєв, Муха, Косовський, Осман, Карась, Корх, Лях

Верес: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко, Гакман, Кучеренко (Балан, 78), Яго (Шестаков, 66), С. Шарай (Марусич, 46), Кучеров, В. Шарай (Світюха, 90), Гайдучик (Кухарук, 78)

Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Жуліо Сезар, Кльоц, Ковалюк, Хондак, Кухарук

Попередження: Кучеренко 20, Груша 23, Шевченко 26, Гакман 53, Марусич 62, Прокопенко 64, Курко 68, Дубко 86, Шестаков 90+3

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