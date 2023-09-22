Джерело - Чемпіон.
Оболонь та Верес зіграли внічию в межах 9-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України - УПЛ
9 тур, 22 вересня
Оболонь - Верес 0:0
Склади команд:
Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Нагієв, Мороз, Мединський, Черненко (Дубко, 83), Груша (Суханов, 72), Тарануха, Краснопір (Чернов, 46)
Запасні: Федорівський, Кичак, Фатєєв, Муха, Косовський, Осман, Карась, Корх, Лях
Верес: Паст, Вовченко, Курко, Шевченко, Гакман, Кучеренко (Балан, 78), Яго (Шестаков, 66), С. Шарай (Марусич, 46), Кучеров, В. Шарай (Світюха, 90), Гайдучик (Кухарук, 78)
Запасні: Когут, Коркодим, Гагун, Жуліо Сезар, Кльоц, Ковалюк, Хондак, Кухарук
Попередження: Кучеренко 20, Груша 23, Шевченко 26, Гакман 53, Марусич 62, Прокопенко 64, Курко 68, Дубко 86, Шестаков 90+3
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