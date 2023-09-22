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Мілнер встановив унікальне досягнення в єврокубках

Мілнер – перший англієць, який зіграв у 5 різних клубах у єврокубках
Сьогодні 09:38 168 0
Мілнер встановив унікальне досягнення в єврокубках
#Брайтон, #Мілнер

Джерело - Чемпіон.

Брайтон поступився АЕКу у першому турі групового етапу Ліги Європи (2:3).

Про це повідомляє Squawka.

У стартовому складі "чайок" на це поєдинок вийшов 37-річний півзахисник Джеймс Мілнер, встановивши тим самим унікальне досягнення.

Хавбек став першим англійським футболістом, який зіграв за п'ять різних англійських команд у єврокубках.

Раніше Мілнер дебютував у Кубку УЄФА сезону-2004/05 у складі Ньюкасла, а також виступав у єврокубкових турнірах за Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

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