Мілнер встановив унікальне досягнення в єврокубках

Брайтон поступився АЕКу у першому турі групового етапу Ліги Європи (2:3).

Про це повідомляє Squawka.

У стартовому складі "чайок" на це поєдинок вийшов 37-річний півзахисник Джеймс Мілнер, встановивши тим самим унікальне досягнення.

Хавбек став першим англійським футболістом, який зіграв за п'ять різних англійських команд у єврокубках.

Раніше Мілнер дебютував у Кубку УЄФА сезону-2004/05 у складі Ньюкасла, а також виступав у єврокубкових турнірах за Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль.

James Milner is the first ever Englishman to play for five different English sides in major European competitions:



◎ Newcastle

◎ Aston Villa

◎ Man City

◎ Liverpool

◉ Brighton 🆕



117 appearances and counting. 🧮 pic.twitter.com/MlyBRzkS6o