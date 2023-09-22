Мілнер встановив унікальне досягнення в єврокубках

Джерело - Чемпіон.
Брайтон поступився АЕКу у першому турі групового етапу Ліги Європи (2:3).
Про це повідомляє Squawka.
У стартовому складі "чайок" на це поєдинок вийшов 37-річний півзахисник Джеймс Мілнер, встановивши тим самим унікальне досягнення.
Хавбек став першим англійським футболістом, який зіграв за п'ять різних англійських команд у єврокубках.
Раніше Мілнер дебютував у Кубку УЄФА сезону-2004/05 у складі Ньюкасла, а також виступав у єврокубкових турнірах за Астон Віллу, Манчестер Сіті та Ліверпуль.
James Milner is the first ever Englishman to play for five different English sides in major European competitions:— Squawka (@Squawka) September 21, 2023
◎ Newcastle
◎ Aston Villa
◎ Man City
◎ Liverpool
◉ Brighton 🆕
117 appearances and counting. 🧮 pic.twitter.com/MlyBRzkS6o