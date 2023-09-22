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Барселона підпише новий контракт з Хаві

Новий контракт буде розрахований до літа 2025 року.
Сьогодні 08:55 189 0
Барселона підпише новий контракт з Хаві
Фото - Getty Images
#Барселона, #Хаві Ернандес

Джерело - sport.es.

Головний тренер Барселони підпише з каталонським клубом новий договір про співпрацю.

Про це повідомляє Sport.es.

Переговори між іспанським тренером і клубом продовжувались останні дні і обидві сторони дійшли згоди, залишилося лише оформити всі необхідні документи. Хаві підпише контракт з "синьо-гранатовими" до червня 2025 року.

Хаві обіймає пост головного тренера Барселони з 2021 року. Минулого сезону тренер тріумфально з клубом завершив Ла-Лігу та виграв Суперкубок Іспанії.

Раніше Барселона підписала новий контракт із захисником Бальде.

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