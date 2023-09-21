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Порту підписав 14-річного українського нападника Гапоненка

Артем проводить свій другий сезон у складі Порту
Вчора 23:21 247 0
Порту підписав 14-річного українського нападника Гапоненка
#Порту

Джерело - Чемпіон.

Порту підписав 14-річного українського нападника Артема Гапоненка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Артем проводить свій другий сезон у складі Порту - тепер клуб підписав з ним офіційний контракт.

Починаючи з цього сезону українець грає у складі Порту U-15 та вже встиг відзначитися одним голом у юнацькому чемпіонаті Португалії серед юніорів.

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