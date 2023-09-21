Порту підписав 14-річного українського нападника Гапоненка

Джерело - Чемпіон.
Порту підписав 14-річного українського нападника Артема Гапоненка.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Артем проводить свій другий сезон у складі Порту - тепер клуб підписав з ним офіційний контракт.
Починаючи з цього сезону українець грає у складі Порту U-15 та вже встиг відзначитися одним голом у юнацькому чемпіонаті Португалії серед юніорів.
Artem Haponenko 🎙 "Vou continuar a trabalhar para concretizar mais objetivos."#MarcaPorto #FCPortoSub15 pic.twitter.com/2vPbIBE0VB— FC Porto (@FCPorto) September 21, 2023
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