Зоря розписала мирову з Гентом, Динамо Загреб із Михайліченком розгромив Астану: результати матчів Ліги конференцій

Результати матчів групового етапу Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі в межах 1-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Ліга конференцій УЄФА

1 тур, 21 вересня

Айнтрахт Франкфурт - Абердін 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 11 Мармуш, 1:1 - 22 Полвара, 2:1 - 61 Кох

Генк - Фіорентина 2:2 (1:2)

Голи: 0:1 - 7 Раньєрі, 1:1 - 12 Зечірі, 1:2 - 23 Раньєрі, 2:2 - 85 Маккензі

ГІК - ПАОК 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Банде, 1:1 - 55 Кулеріакіс, 1:2 - 81 Десподов, 1:3 - 90+4 Льямас, 2:3 - 90+9 Радулович (пен)

Зрінські - АЗ Алмар 4:3 (0:3)

Голи: 0: - 10 ван Бредероде, 0:2 - 32 Мейнанс, 0:3 -44 Де Віт, 1:3 - 48 Кожуль, 2:3 - 68 Чорлука, 3:3 - 71 Хрванович, 4:3 - 81 Кожуль

Легія - Астон Вілла 3:2 (2:2)

Голи: 1:0 - 3 Вшолек, 1:1 - 6 Дуран, 2:1 - 26 Мучі, 2:2 - 38 Дінь, 3:2 - 51 Мучі

Лудогорець - Спартак Трнава 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 46 Йорданов, 2:0 - 50 Пйотровскі, 3:0 - 63 Пйотровскі, 4:0 - 90+4 Секо

Фенербахче - Норшелланн 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Креспу, 2:0 - 30 Бачуай, 3:0 - 47 Азіз

Ференцварош - Чукарічкі 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 26 Іванович, 1:1 - 44 Варга, 2:1 - 45+7 Овусу, 3:1 - 79 Пешич

Брюгге - Бешикташ 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 77 Ванакен, 1:1 - 88 Тосун

Вікторія Пльзень - Баллкані 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 73 Калвах

Динамо Загреб - ФК Астана 5:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Петкович (пен), 2:0 - 53 Петкович (пен), 2:1 - 58 Булат, 3:1 - 78 Оганесян, 4:1 - 85 Марін, 5:1 - 90+3 Халілович

Богдан Михайліченко вийшов на поле на 82-й хвилині і відзначився двома гольовими передачами.

Зоря - Гент 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Кейперс, 1:1 - 70 Герреро

Лугано - Буде-Глімт 0:0

Маккабі Тель-Авів - Брейдаблік

Голи: 1:0 - 11 Макон, 2:0 - 25 Захаві, 3:0 - 32 Бітон, 3:1 - 44 Ольсен, 3:2 - 55 Ольсен

Слован Братислава - Класквік 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 49 Павлович, 1:1 - 54 Вайсс, 2:1 - 74 Чаврич

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