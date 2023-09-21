Ракув з Кочергіном програв Аталанті, Шериф з Ковалем поступився Ромі: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів групового етапу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21-го вересня, відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи УЄФА

21 вересня, 1 тур

Баєр - Хекен 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Вірц, 2:0 - 16 Адлі, 3:0 - 66 Боніфейс, 4:0 - 70 Гофманн

Карабах - Молде 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Андраде

ЛАСК - Ліверпуль 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Флекер, 1:1 - 56 Нуньєс (пен), 1:2 - 63 Діас, 1:3 - 88 Салах

Максим Таловєров провів матч на лаві для запасних.

Панатінаїкос - Вільярреал 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Йоаннідіс, 2:0 - 78 Шпорар

Ренн - Маккабі Хайфа 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Бла, 2:0 - 31 Трюффер, 3:0 - 55 Йилдирим

Юніон - Тулуза 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+3 Даллінга (пен), 1:1 - 69 Амура

Серветт - Славія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Масопуст, 0:3 -59 Огбу

Шериф - Рома 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+4 Паредес, 1:1 - 57 Товар, 1:2 - 65 Лукаку

Максим Коваль відіграв 90 хвилин, пропустивши два голи.

Аталанта - Ракув 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 де Кетеларе, 2:0 - 66 Едерсон

Українець Владислав Кочергін вийшов у старті і провів на полі 61 хвилину.

Аякс - Марсель 3:3 (2:2)

Голи: 1:0 - 9 Боржес, 2:0 - 20 Бергейс, 2:1 - 23 Клаусс, 2:2 - 38 Обамеянг, 3:2 - 52 Тейлор, 3:3 - 78 Обамеянг

Брайтон - АЕК 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 11 Сідібе, 1:1 - 30 Педро (пен), 1:2 - 40 Гачінович, 2:2 - 67 Педро (пен), 2:3 - 84 Понсе

Вест Гем - Бачка-Топола 3:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Станич, 1:1 - 66 Петрович, 2:1 - 70 Кудус, 3:1 - 82 Соучек

Олімпіакос - Фрайбург 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 9 Шаллай, 1:1 - 40 Ель-Каабі, 1:2 - 45+7 Гріфо (пен), 2:2 - 75 Ель-Каабі, 2:3 - 86 Філіпп

Рейнджерс - Бетіс 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 68 Сіма

Спарта - Аріс 3:2 (2:1)

Голи: 0:1 - 11 Кокорін (пен, 1:1 - 20 Крейчі, 2:1 - 25 Крейчі, 3:1 - 67 Вітік, 3:2 - 90 Бабіцка

Штурм - Спортінг 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 58 Вік, 1:1 - 76 Дьокереш, 1:2 - 85 Діоманде

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