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Ліверпуль переграв ЛАСК Таловєрова, Шериф з Ковалем поступився Ромі: результати матчів Ліги Європи

Результати матчів групового етапу Ліги Європи
Сьогодні 21:54 348 0
Ліверпуль переграв ЛАСК Таловєрова, Шериф з Ковалем поступився Ромі: результати матчів Ліги Європи
Фото: Getty Images
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 21-го вересня, відбулися матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи.

Ліга Європи УЄФА
21 вересня, 1 тур

Баєр - Хекен 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 10 Вірц, 2:0 - 16 Адлі, 3:0 - 66 Боніфейс, 4:0 - 70 Гофманн

Карабах - Молде 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 56 Андраде

ЛАСК - Ліверпуль 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 14 Флекер, 1:1 - 56 Нуньєс (пен), 1:2 - 63 Діас, 1:3 - 88 Салах

Максим Таловєров провів матч на лаві для запасних.

Панатінаїкос - Вільярреал 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 38 Йоаннідіс, 2:0 - 78 Шпорар

Ренн - Маккабі Хайфа 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 1 Бла, 2:0 - 31 Трюффер, 3:0 - 55 Йилдирим

Юніон - Тулуза 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+3 Даллінга (пен), 1:1 - 69 Амура

Серветт - Славія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Масопуст, 0:3 -59 Огбу

Шериф - Рома 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+4 Паредес, 1:1 - 57 Товар, 1:2 - 65 Лукаку

Максим Коваль відіграв 90 хвилин, пропустивши два голи.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у Лізі Європи:

22:00. Аталанта - Ракув

22:00. Аякс - Марсель

22:00. Брайтон - АЕК

22:00. Вест Гем - Бачка-Топола

22:00. Олімпіакос - Фрайбург

22:00. Рейнджерс - Бетіс

22:00. Спарта - Аріс

22:00. Штурм - Спортінг

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