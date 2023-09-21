Зоря - Гент: стартові склади на матч Ліги конференцій

Луганська Зоря зіграє з бельгійським Гентом у першому турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:
Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Боль, Вантух, Кірюханцев, Яцик, Мишньов, Нагнойний, Антюх, Герреро
Запасні: Сапутін, Жилкін, Данченко, Чурко, Дришлюк, Мичин, Волошин, Венделл, Алефіренко, Горбач, Бугай
Гент: Руф, Торунаріга, Браун, Ватанабе, Кандусс, Фадіга, Кумс, де Сарт, Геркенс, Тісудалі, Кейперс
Запасні: Нарді, де Схревел, Гандельман, Лага, Юльсагер, Самуаз, Фофана, Агбор, Ігбокве
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!