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Зоря - Гент: стартові склади на матч Ліги конференцій

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Зоря - Гент: стартові склади на матч Ліги конференцій

Луганська Зоря зіграє з бельгійським Гентом у першому турі групового етапу Ліги конференцій-2023/24.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Зоря: Турбаєвський, Снурніцин, Джордан, Боль, Вантух, Кірюханцев, Яцик, Мишньов, Нагнойний, Антюх, Герреро

Запасні: Сапутін, Жилкін, Данченко, Чурко, Дришлюк, Мичин, Волошин, Венделл, Алефіренко, Горбач, Бугай

Гент: Руф, Торунаріга, Браун, Ватанабе, Кандусс, Фадіга, Кумс, де Сарт, Геркенс, Тісудалі, Кейперс

Запасні: Нарді, де Схревел, Гандельман, Лага, Юльсагер, Самуаз, Фофана, Агбор, Ігбокве

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