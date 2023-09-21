Аугусто з Інтера сподівається на виклик до збірної Бразилії

Джерело - Чемпіон.
Федерація футболу Італії контактувала з лівим захисником Інтера Карлосом Аугусто.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Італійці пропонували 24-річному бразильцю зміну футбольного громадянства задля виступів за їхню збірну. Аугусто відмовився від пропозиції.
Після успішного минулого сезону у Монці та переходу влітку в Інтер з правом викупу за 15 мільйонів євро він сподівається на виклик до збірної Бразилії.
🇧🇷 Despite recent approaches from the Italian Federation to join them, Inter LB Carlos Augusto dreams of Brazilian national team.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 21, 2023
He’s waiting, hoping for Diniz call after excellent season at Monza last year, €15m move to Inter — and also very positive #UCL debut on Wednesday. pic.twitter.com/MfcbIg9Ysw
Нагадаємо, легенда Інтера планує завершити карєру.
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