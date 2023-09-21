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Аугусто з Інтера сподівається на виклик до збірної Бразилії

Італійці пропонували 24-річному бразильцю зміну футбольного громадянства
Сьогодні 18:51 186 0
Аугусто з Інтера сподівається на виклик до збірної Бразилії
#Аугусто, #Інтер

Джерело - Чемпіон.

Федерація футболу Італії контактувала з лівим захисником Інтера Карлосом Аугусто.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійці пропонували 24-річному бразильцю зміну футбольного громадянства задля виступів за їхню збірну. Аугусто відмовився від пропозиції.

Після успішного минулого сезону у Монці та переходу влітку в Інтер з правом викупу за 15 мільйонів євро він сподівається на виклик до збірної Бразилії.

Нагадаємо, легенда Інтера планує завершити карєру.

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