Аугусто з Інтера сподівається на виклик до збірної Бразилії

Федерація футболу Італії контактувала з лівим захисником Інтера Карлосом Аугусто.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Італійці пропонували 24-річному бразильцю зміну футбольного громадянства задля виступів за їхню збірну. Аугусто відмовився від пропозиції.

Після успішного минулого сезону у Монці та переходу влітку в Інтер з правом викупу за 15 мільйонів євро він сподівається на виклик до збірної Бразилії.

