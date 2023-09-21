Ван Дейк: Мета Ліверпуля - виграти Лігу Європи

Ліверпуль має намір виграти Лігу Європи сезону 2023/2024.

Про це заявив захисник команди Вірджіл ван Дейк

"Всі хотіли потрапити до Ліги чемпіонів, але не заслужили цього. Ми будемо грати в Лізі Європи та зробимо все, щоб здобути перемогу.

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Наша мета полягає у тому, щоб виграти Лігу Європи. Для цього треба багато працювати та не забігати вперед. Кожна гра у кожному турнірі буде важкою. Зараз команда перебуває у хорошій формі, але це тільки вересень", - сказав ван Дейк.