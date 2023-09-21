Едегор: Арсенал грає у Лізі чемпіонів, щоб пройти весь шлях до кінця

Арсенал показав гарний футбол у стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Про це розповів капітан англійського клубу Мартін Едегор.

"Ми тут граємо, щоб змагатися та пройти весь шлях до кінця. Це чудовий початок. Тепер ми продовжимо старанно працювати та подивимося, що вийде.

Я думаю, ми показали добрий футбол. Без м’яча ми надали їм багато простору і дозволили їм побігати, тому все ще є деякі моменти, які ми могли б зробити краще, але з м’ячем ми були чудові і забили кілька відмінних голів. Впевнений початок змагань", - сказав Едегор.