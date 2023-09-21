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Сілва: Трубін — чудовий воротар

Антоніу Сілва прокоментував поразку від Зальцбурга
Сьогодні 15:25 433 0
Сілва: Трубін — чудовий воротар
Фото - gettyimages
#Бенфіка, #Анатолій Трубін

Джерело - football.ua.

Український голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін є індивідуально сильним гравцем, як на полі, так і поза ним.

Про це розповів захисник португальського клубу Антоніу Сілва.

"Трубін — чудовий воротар. Він дуже індивідуальний на полі та поза ним. Можливо, я зробив помилку. Багато хто помилявся.

Без сумніву, футбол — це саме такі моменти. Це було неймовірно швидко. М’яч влучив в поперечку, а потім мені в руку. Це момент для мене, щоб навчитися. Я, звичайно, збираюся пройти через це", — сказав Сілва.

Нагадаємо, Трубін отримав жахливу оцінку за матч із Зальцбургом.

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