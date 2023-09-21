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Баллак: Манчестер Юнайтед не на рівні Баварії

Міхаель Баллак прокоментував перемогу Баварії над Манчестер Юнайтед
Сьогодні 12:30 210 0
Баллак: Манчестер Юнайтед не на рівні Баварії
#Баварія, #Баллак, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Баварія могла перемогти Манчестер Юнайтед із більшою перевагою.

Про це розповів експівзахисник Баварії Міхаель Баллак.

"Баварія залишила неоднозначне враження. Деколи не розумієш, що від них чекати.

Манчестер Юнайтед не був на одному рівні з Баварією, хоча вони добре розпочали матч.

Баварія мала перемагати з більшою перевагою, але слід відзначити позитивний момент - вони добре реагували на кожен пропущений гол", - сказав Баллак.

Нагадаємо, Баварія обіграла Манчестер Юнайтед рахунком 4:3 у матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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