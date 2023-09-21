Головне
Золота ера Дніпра
Сьогодні 10:14 104
Зоря прийме Гент та інші матчі 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 09:24 676
Ракув зіграє з Аталантою, ЛАСК прийме Ліверпуль: розклад 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:56 503
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 2572 1
Відбулася зустріч представників клубів УПЛ
Вчора 22:16 480
Вернидуб - найкращий тренер 7 туру УПЛ
Вчора 21:30 281
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:48 2495
Ванат - найкращий гравець 7 туру УПЛ
Вчора 20:19 343
S1mple увійшов до символічної збірної гравців за всю історію CS:GO
Вчора 19:37 505
ФХУ відсторонила Шахрайчука від посади головного тренера збірної України
Вчора 16:40 615
Прямі трансляції

Анчелотті: Уніон - дуже хороша команда

Карло Анчелотті прокоментував перемогу над Уніоном
Сьогодні 10:10 153 0
Анчелотті: Уніон - дуже хороша команда
Фото - Getty Images
#Реал Мадрид, #Уніон Берлін, #Карло Анчелотті

Джерело - uefa.com.

Реал зміг дотиснути Уніон у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Я нікому не кидав виклик щодо того, скільки голів вони заб’ють за команду в цьому сезоні. Це був складний тест, суперник був організованим, використовував низький блок. Між лініями було мало простору для гри.

Ми добре пресингували та відбивали м’яч. Правда, ми могли забити раніше, але важливо, щоб ми забивали в кінцівках матчів. Ми ніколи, ніколи не припиняємо вірити, поки матч не закінчиться. Це життєво важливо не для мене чи гравців, а для духу цього клубу.

Ні, я не був злим у перерві. Я виправив пару речей, я сказав гравцям, що нам потрібно більше використовувати енергію, що суперник відступить по ходу матчу. Це і сталося.

У другому таймі ми були набагато уважнішими до деталей. Ми були дуже уважні до їхніх атакувальних дій. Уніон - дуже хороша команда.

У Беллінгема є майстерність. Це дуже важливо. Йому теж трохи пощастило. Цей гол був трохи схожий на матч з Хетафе, м’яч відскакував. Можливо, він розумніший, швидший за інших. У будь-якому випадку у нього є якість, і це те, що його відрізняє", - сказав Анчелотті.

Раніше Реал Мадрид вирвав перемогу в Уніон Берліна в межах 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів Арсенал із Зінченком розгромив ПСВ, Бенфіка з Трубіним поступилася Зальцбургу: результати матчів Ліги чемпіонів 2572 1
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 17225
Помер легендарний тренер Кривбаса Помер легендарний тренер Кривбаса 2676
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13271
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17443
Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу Збірна України прикро поступилася Польщі у кваліфікації на чемпіонат світу 2495
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8027 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40129 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154179 7
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 55734 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 56877
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 34378 3