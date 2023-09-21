Анчелотті: Уніон - дуже хороша команда

Реал зміг дотиснути Уніон у стартовому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Карло Анчелотті.

"Я нікому не кидав виклик щодо того, скільки голів вони заб’ють за команду в цьому сезоні. Це був складний тест, суперник був організованим, використовував низький блок. Між лініями було мало простору для гри.

Ми добре пресингували та відбивали м’яч. Правда, ми могли забити раніше, але важливо, щоб ми забивали в кінцівках матчів. Ми ніколи, ніколи не припиняємо вірити, поки матч не закінчиться. Це життєво важливо не для мене чи гравців, а для духу цього клубу.

Ні, я не був злим у перерві. Я виправив пару речей, я сказав гравцям, що нам потрібно більше використовувати енергію, що суперник відступить по ходу матчу. Це і сталося.

У другому таймі ми були набагато уважнішими до деталей. Ми були дуже уважні до їхніх атакувальних дій. Уніон - дуже хороша команда.

У Беллінгема є майстерність. Це дуже важливо. Йому теж трохи пощастило. Цей гол був трохи схожий на матч з Хетафе, м’яч відскакував. Можливо, він розумніший, швидший за інших. У будь-якому випадку у нього є якість, і це те, що його відрізняє", - сказав Анчелотті.