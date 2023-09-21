Онана: Це була одна з моїх найгірших ігор

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана визнав провину за поразку від Баварії на старті групового етапу Ліги чемпіонів (3:4).

Про це розповів сам воротар.

"Це складно. Ми почали дуже добре. Після моєї помилки ми втратили контроль над грою. Це складна ситуація для нас, для мене.

Через цю помилку команда програла. Я маю на цьому вчитися і бути сильним. Я радий, що в кінцівці матчу команда повернулася в гру.

Мені потрібно багато чого довести. Мій старт в Манчестері був не таким вдалим, не таким, яким я хотів би. Це була одна з моїх найгірших ігор. У нас великі амбіції.

Це важкий час. Ми повинні бути разом і наполегливо працювати", - сказав Онана.