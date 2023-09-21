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Визначилась оцінка Зінченка за матч з ПСВ

Стала відома оцінка Олександра Зінченка
Сьогодні 08:55 533 0
Визначилась оцінка Зінченка за матч з ПСВ
Фото - Getty Images
#Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

У  матчі 1-го туру Ліги чемпіонів Арсенал вдома обіграв ПСВ (4:0).

Український футболіст господарів Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди та провів на полі 58 хвилин, після чого був замінений на Такехіро Томіясу.

Після завершення зустрічі статистичний портал WhoScored поставив українцеві оцінку в 6.6 балів. Такий показник Олександра є найгіршим серед гравців Арсенала зі старту.

Найкращим гравцем поєдинку був визнаний Мартін Едегор (8.6), який відзначився голом та асистом у цьому матчі.

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