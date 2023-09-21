Визначилась оцінка Зінченка за матч з ПСВ

Джерело - Чемпіон.
У матчі 1-го туру Ліги чемпіонів Арсенал вдома обіграв ПСВ (4:0).
Український футболіст господарів Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди та провів на полі 58 хвилин, після чого був замінений на Такехіро Томіясу.
Після завершення зустрічі статистичний портал WhoScored поставив українцеві оцінку в 6.6 балів. Такий показник Олександра є найгіршим серед гравців Арсенала зі старту.
Найкращим гравцем поєдинку був визнаний Мартін Едегор (8.6), який відзначився голом та асистом у цьому матчі.