Визначилась оцінка Зінченка за матч з ПСВ

Стала відома оцінка Олександра Зінченка

Джерело - Чемпіон.

У матчі 1-го туру Ліги чемпіонів Арсенал вдома обіграв ПСВ (4:0).

Український футболіст господарів Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі команди та провів на полі 58 хвилин, після чого був замінений на Такехіро Томіясу.

Після завершення зустрічі статистичний портал WhoScored поставив українцеві оцінку в 6.6 балів. Такий показник Олександра є найгіршим серед гравців Арсенала зі старту.

Найкращим гравцем поєдинку був визнаний Мартін Едегор (8.6), який відзначився голом та асистом у цьому матчі.