Ямал - другий наймолодший дебютант Ліги чемпіонів

Неймовірне досягнення до 16-річного гравця

Джерело - Чемпіон.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів Барселона розгромила чемпіона Бельгії Антверпен (5:0).

На 68-ій хвилині на поле вийшов юний іспанець Ламін Ямал, змінивши Жуана Фелікса. Для нього це перша гра в Лізі чемпіонів. На момент виходу на поле футболістові виповнилось лише 16 років і 68 днів.

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Ямал зайняв друге місце серед наймолодших гравців в історії Ліги чемпіонів. Рекорд цього досягнення належить Юссуфу Мукоко, який дебютував за Боруссію Дортмунд у віці 16 років та 18 днів.

У цьому сезоні 16-річний вундеркінд зіграв 4 матчі та віддав 2 гольові передачі.