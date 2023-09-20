Тренер Порту: Ми задоволені трьома очками

Порту задоволений результатом матчу з Шахтарем у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальської команди Сержиу Консейсау

"Гарні відчуття від перемоги. Ми знаходимося в процесі розвитку, на шляху до створення сильнішої команди.

Ми задоволені трьома очками і сподіваємося, що тепер ми зможемо продовжувати перемагати, щоб завоювати путівку до наступного раунду. Це наше велике завдання. Нам ще доведеться пройти довгий шлях, щоб досягти нашої мети - потрапити до 1/8 фіналу", - розповів Консейсау.