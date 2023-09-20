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Тренер Порту: Ми задоволені трьома очками

Напередодні португальська команда успішно стартувала в єврокубковому турнірі, здолавши в гостях "гірників" з рахунком 3:1.
Сьогодні 11:25 166 0
Тренер Порту: Ми задоволені трьома очками
#Порту, #Шахтар, #Сержіу Консейсау

Джерело - uefa.com.

Порту задоволений результатом матчу з Шахтарем у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальської команди Сержиу Консейсау

"Гарні відчуття від перемоги. Ми знаходимося в процесі розвитку, на шляху до створення сильнішої команди.

Ми задоволені трьома очками і сподіваємося, що тепер ми зможемо продовжувати перемагати, щоб завоювати путівку до наступного раунду. Це наше велике завдання. Нам ще доведеться пройти довгий шлях, щоб досягти нашої мети - потрапити до 1/8 фіналу", - розповів Консейсау.

Раніше визначився найкращий гравець Шахтаря у матчі проти Порту.

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