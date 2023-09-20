Шахтар допустив надто багато помилок у матчі з Порту.

Про це розповів тренер воротарів "гірників" Андрій Пятов.

"Порту нічим не здивував. Ми готувалися, бачили і знали, як вони грають. Щось неймовірного вони не зробили. Ми самі допустили три помилки, котрі призвели до голів. Це Ліга чемпіонів. Тут кожна помилка важлива, адже це зовсім рівень інший. Ніхто не буде пробачати.

Стали краще грати у другому таймі. Хтось нервував у першому таймі, комусь вказали на помилки. Трішки більше десь почали рухатися, десь більше закривали зони. З’явилися реальні моменти. Могли розраховувати на щось краще, - сказав Пятов.