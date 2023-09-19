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Андреаццолі вчетверте очолив Емполі

Команда Коваленка отримала нового наставника
Сьогодні 22:25 190 0
Андреаццолі вчетверте очолив Емполі
#Емполі

Джерело - Tribuna.com.

Керівництво Емполі призначило головним тренером команди Ауреліо Андреаццолі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт з 69-річним італійцем розрахований на рік з можливістю продовження ще на сезон.

Команда Віктора Коваленка вже провела перше тренування під керівництвом нового коуча.

Для Андреаццолі це 4-й етап в Емполі. Перший був з грудня 2017-го по листопад 2018-го, другий - з березня 2019-го по червень 2019-го, третій - з червня 2021-го по червень 2022-го.

Останнім клубом італійського фахівця була Тернана з Серії Б.

Раніше Емполі звільнив Паоло Дзанетті, на чолі з яким команда програла 4 стартові тури Серії А з загальним рахунком 0:12 та йде останньою у турнірній таблиці.

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