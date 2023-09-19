Емполі Коваленка звільнив головного тренера

Емполі змінив головного тренера

Емполі звільнив 40-річного Паоло Дзанетті з посади головного тренера.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Дзанетті очолював команду з червня 2022 року і допоміг їй зберегти місце у Серії А у сезоні 2022/23. Цей сезон Емполі розпочав з вильоту з Кубка Італії у першому ж раунді, а також клуб програв у всіх 4-х стартових поєдинках Серії А із загальним рахунком 0:12.

Новим головним тренером стане 69-річний Ауреліо Андреаццолі, який вже очолював Емполі тричі. З грудня 2017 року по листопад 2018, березня 2019 по липень 2019, а також з червня 2021 по червень 2022. Саме його Дзанетті змінив на цій посаді раніше.

Нагадаємо, за Емполі виступає 27-річний український півзахисник Віктор Коваленко.

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