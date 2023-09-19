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Марселіно вирішив залишити посаду головного тренера Марселя

Сьогодні 17:26 206 0
Марселіно вирішив залишити посаду головного тренера Марселя
#Марсель

Джерело - Tribuna.com.

Головний тренер Марселя Марселіно Гарсія Тораль вирішив подати у відставку.

Про це повідомляє L’Equipe.

58-річний фахівець вже повідомив про своє рішення команді. Це сталося після зустрічі керівництва клубу з ультрас "Марселя", які різко розкритикували роботу менеджерів. Марселіно вже обговорює відставку з керівництвом клубу - її ще не прийняли, але тренер чітко дав зрозуміти, що хоче піти.

Також зустріч з фанами може призвести до відходу президента Марселя Пабло Лонгорії. Гарсія Тораль пов’язує своє майбутнє в клубі лише з Лонгорією - це ще одна причина, чому він хоче піти.

Якщо відставку приймуть, ймовірно, командою в матчі з Аяксом в ЛЄ керуватиме Жан-П’єр Папен.

Марселіно очолив Марсель цього літа. Команда здобула 2 перемоги в 7 матчах, вилетіла з Ліги чемпіонів у Лігу Європи, зараз йде 3-ю в Лізі 1.

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