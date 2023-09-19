Гравці Манчестер Юнайтед влаштували сварку після матчу з Брайтоном

Кілька гравців Манчестер Юнайтед влаштували сварки в роздягальні після матчу з Брайтоном.

Про це повідомляє 90Min.

Манчестер Юнайтед був розгромлений "чайками", а після п'яти турів команда тен Гага набрала лише шість очок. Поразка від Брайтона стала вже третьою в сезоні.

Одразу після матчу гравці влаштували розбірки просто в роздягальні. Бруну Фернандшен зчепився зі Скоттом Мактомінеєм, який потрапив до стартового складу, але не зумів себе проявити.

Також гучну сварку влаштували Лісандро Мартінес і Віктор Лінделоф, намагаючись знайти відповідального за катастрофічну гру команди в обороні.

У поточному сезоні у клубу велика кількість проблем поза полем, тепер, схоже, проблеми будуть і в роздягальні.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед показав найгірший старт сезону в історії АПЛ.