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Гравці Манчестер Юнайтед влаштували сварку після матчу з Брайтоном

Гравці Манчестер Юнайтед влаштували сварку після матчу з Брайтоном
Сьогодні 12:55 286 0
Гравці Манчестер Юнайтед влаштували сварку після матчу з Брайтоном
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Кілька гравців Манчестер Юнайтед влаштували сварки в роздягальні після матчу з Брайтоном.

Про це повідомляє 90Min.

Манчестер Юнайтед був розгромлений "чайками", а після п'яти турів команда тен Гага набрала лише шість очок. Поразка від Брайтона стала вже третьою в сезоні.

Одразу після матчу гравці влаштували розбірки просто в роздягальні. Бруну Фернандшен зчепився зі Скоттом Мактомінеєм, який потрапив до стартового складу, але не зумів себе проявити.

Також гучну сварку влаштували Лісандро Мартінес і Віктор Лінделоф, намагаючись знайти відповідального за катастрофічну гру команди в обороні.

У поточному сезоні у клубу велика кількість проблем поза полем, тепер, схоже, проблеми будуть і в роздягальні.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед показав найгірший старт сезону в історії АПЛ.

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