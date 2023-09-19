Гравці Манчестер Юнайтед влаштували сварку після матчу з Брайтоном

Джерело - isport.ua.
Кілька гравців Манчестер Юнайтед влаштували сварки в роздягальні після матчу з Брайтоном.
Про це повідомляє 90Min.
Манчестер Юнайтед був розгромлений "чайками", а після п'яти турів команда тен Гага набрала лише шість очок. Поразка від Брайтона стала вже третьою в сезоні.
Одразу після матчу гравці влаштували розбірки просто в роздягальні. Бруну Фернандшен зчепився зі Скоттом Мактомінеєм, який потрапив до стартового складу, але не зумів себе проявити.
Також гучну сварку влаштували Лісандро Мартінес і Віктор Лінделоф, намагаючись знайти відповідального за катастрофічну гру команди в обороні.
У поточному сезоні у клубу велика кількість проблем поза полем, тепер, схоже, проблеми будуть і в роздягальні.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед показав найгірший старт сезону в історії АПЛ.