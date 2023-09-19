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Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою

Циганков відзначився голом, а Довбик віддав ассист
Сьогодні 08:25 859 0
Стали відомі оцінки Циганкова та Довбика за матч з Гранадою
#Жирона, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Жирона здобула мінімальну перемогу над Гранадою в межах 5-го туру іспанської Ла-Ліги.

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийшли у старті та відзначилися результативними діями. Циганков забив гол, а Довбик віддав гольову передачу. Обидва гравці були замінені у другому таймі, на 68-й та 71-й хвилині відповідно.

Портал WhoScored поставив українцям високі оцінки - Віктору Циганкову – 7.6, Артему Довбику – 7.3. А найкращим гравцем матчу названий Савіо, автор другого голу в матчі (оцінка 8.0).

Жирона після перемоги піднялася на третє місце у Ла-Лізі.

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