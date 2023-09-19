Тренер Порту: У Шахтарі є гравці високої якості

Порту не слід недооцінювати Шахтар у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Сержіу Консейсау.

"Шахтар – це доволі сильна команда. Так, вони стикаються з труднощами в Україні, але ж труднощі нас мотивують і змушують старатися більше. Ми солідарні з Україною. Можливо, це вже не та команда, що була раніше, але вони дуже мотивовані. У них є гравці високої якості, тому не варто недооцінювати їх. Я завжди говорю, що не варто недооцінювати жодну команду, з якою ми граємо. Як сказав раніше Пепе, ми тут, аби представити нашу країну й зіграти гарно.

Тактика на гру? Не можу розкрити усі карти. Я думаю, ви мене зрозумієте, адже у кожній професії є нюанси, які не можна розкривати. Все побачите на полі. У нас є стратегія, яка буде втілюватися у життя завтра на полі.

Що стосується Барселони, то можу сказати, що наша група доволі збалансована. Кожен суперник сильний. Я знаю також силу команди з Бельгії. Про силу Шахтаря ми вже говорили. Тому я не виділяю когось окремо. Усі суперники достатньо сильні", – сказав Консейсау.