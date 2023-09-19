Сабо: У Шахтаря дірявий захист

У Шахтаря недостатній кадровий підбір гравців для гри у Лізі чемпіонів.

Про це розповів український тренер Йожеф Сабо.

"В багатьох матчах УПЛ важко далися перемоги донецькій команді. Дуже важко. Головна проблема, як на мене, полягає в тому, що зараз у "гірників" немає толкового форварда.

Зараз в розпорядженні Патріка ван Леувена багато молоді, багато перспективних гравців – і все. В команді вже давно немає лідера. От нікого я не можу виділити в складі Шахтаря, кого б можна було назвати лідером.

Немає такого гравця, через якого б ішла гра, який би був однаково корисний і в захисті, і в нападі, і поле відмінно бачив, міг би передачу віддати прямо в ноги, з якісним ударом. Такий перелік якостей справжнього лідера. Є такий в Шахтарі? Отож.

Багато років, десятиліттями, Шахтар сповідував атакувальний футбол. Однак якщо вони спробують зіграти в атакувальний футбол з Порту, то, впевнений, вони програють, причому з дуже непристойним рахунком. Позаду в "Шахтаря неспокійно", скажімо так, захист дірявий.

У матчах УПЛ гравці донецької команди виглядають непогано у фізичному плані, але, на фоні кого? Оболоні, Миная, Колоса. Буде цікаво побачити, як зіграють на міжнародній арені. Інший рівень, геть інший", – сказав Сабо.