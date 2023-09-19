Головне
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:22 1669
Скільки українські клуби заробляють у єврокубках
Сьогодні 13:33 547
Довбик віддав свій перший гольовий пас за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 10:04 911
Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24
Сьогодні 08:38 725
Костюк з перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Гвадалахарі
Сьогодні 08:08 311
Шахтар розпочинає Лігу чемпіонів грою з Порту, Барселона прийме Антверпен
Сьогодні 07:58 440
Гол Циганкова та асист Довбика допомогли Жироні перемогти Гранаду
Вчора 23:59 1342
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО
Вчора 23:09 5091
Український гонщик Бондарев здобув перші бали Суперліцензії FIA
Вчора 21:01 485
Зеленський звернувся до військових, які брали участь в Іграх нескорених
Вчора 19:35 262
Прямі трансляції

Сабо: У Шахтаря дірявий захист

Йожеф Сабо прокоментував гру Шахтаря Сабо: У Шахтаря дірявий захист
Сьогодні 13:39 154 0
Сабо: У Шахтаря дірявий захист
#Шахтар, #Йожеф Сабо

Джерело - ukrfootball.ua.

У Шахтаря недостатній кадровий підбір гравців для гри у Лізі чемпіонів.

Про це розповів український тренер Йожеф Сабо.

"В багатьох матчах УПЛ важко далися перемоги донецькій команді. Дуже важко. Головна проблема, як на мене, полягає в тому, що зараз у "гірників" немає толкового форварда.

Зараз в розпорядженні Патріка ван Леувена багато молоді, багато перспективних гравців – і все. В команді вже давно немає лідера. От нікого я не можу виділити в складі Шахтаря, кого б можна було назвати лідером.

Немає такого гравця, через якого б ішла гра, який би був однаково корисний і в захисті, і в нападі, і поле відмінно бачив, міг би передачу віддати прямо в ноги, з якісним ударом. Такий перелік якостей справжнього лідера. Є такий в Шахтарі? Отож.

Багато років, десятиліттями, Шахтар сповідував атакувальний футбол. Однак якщо вони спробують зіграти в атакувальний футбол з Порту, то, впевнений, вони програють, причому з дуже непристойним рахунком. Позаду в "Шахтаря неспокійно", скажімо так, захист дірявий.

У матчах УПЛ гравці донецької команди виглядають непогано у фізичному плані, але, на фоні кого? Оболоні, Миная, Колоса. Буде цікаво побачити, як зіграють на міжнародній арені. Інший рівень, геть інший", – сказав Сабо.

Читайте: Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО Циганков забив шикарний гол за Жирону дальнім ударом у дев'ятку - ВІДЕО 5091
21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 21 рік тому в АПЛ забили найвідоміший автогол в історії футболу 7224
Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ Динамо здобуло перемогу над Ворсклою в 7 турі УПЛ 1595
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 16282
Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів Шахтар - Порту: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 1669
Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ Миколенко знову сховав Саку до кишені: іноземні фани у захваті від гри українця в матчі АПЛ 2615
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 82561 1
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29933
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23133
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2968
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 23424 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 40337