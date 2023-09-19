Шахтар - Порту 1:3. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

74' Конопля збив Галена в підкаті. Жовта картка для українця.

72' Також довелося замінити Жуана Маріу, який отримав пошкодження. Замість нього гру продовжив Санчес.

71' Заміна в складі Порту: Гонсалес виходить на поле замість Хайме.

69' Контролюють гравці Порту м'яч на власній половині поля.

67' Сікан впав перед штрафним майданчиком суперника, свисток арбітра промовчав.

65' Подвійна заміна в складі Шахтаря: замість Лемкіна, Келсі та Степаненка на поле вийшли Азаров, Кащук та Бондаренко.

64' Зубков отримав прекрасну передачу від Сікана і пробив з гострого кута, воротар рятує свою команду.

62' Медики на полі і надають допомогу Лемкіну.

61' Лемкін схопився за ногу, схоже, що заміну потребує захисник Шахтаря.

59' Варелла пробивав здалеку, повз ворота пройшов м'яч.

58' Різник знову робить гарний сейв після дального удару.

56' Ракицький виконував на Сікана закидання, Данило не встиг до м'яча.

54' Жуан Маріу грубо зіграв на фланзі біля воріт Шахтаря і заробив жовту картку.

52' Різник рятує після удару Еуштакіо.

50' Заміна по перерві відбулася в складі Порту замість Зайду на поле вийшов Венделл.

48' Зубков на Назарину відпасовував, гравці Порту вибили м'яч подалі.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершено! Поступаються "гірники".

45' 3 хвилини додав арбітр до першого тайму!

44' Степаненко наступив на ногу супернику, суддя вирішив не карати українця другою жовтою.

42' Різник класно вийшов з воріт і в підкаті вибив м'яч подалі від власних воріт.

40' Таремі невдало пробив по воротах, Шахтар розпочне власун атаку.

38' Гален пробивав по воротах, Різник забрав м'яч у руки після невеликого рикошету.

36' Зубков відпрацьовує в захисті і вибиває м'яч на кутовий.

34' Сікан зіштовхнувся з Маріу, медики на полі, щоб надати допомогу португальцю.

32' Зубков виконував подачу з флангу, гравці Порту відбиваються.

30' Степаненко грубо зіграв на фланзі. Жовта картка для капітана Шахтаря.

28' Гол! Порту подвоює рахунок! Таремі пробив точно в кут після передачі Галено.

26' Тримають м'яч під контролем "гірників" і будують власну позиційну атаку.

24' Зубков виконував навіс з флангу, Кошта перевів м'яч на кутовий.

23' Келсі заробив кутовий для Шахтаря.

21' Сікан намагався виконати простріл з флангу, але лише аут заробив.

19' Намагаються "гірники" через захист створити атаку, але до удару справа не доходить.

17' Хайме пробивав з-за меж штрафного майданчика. Різник переводить м'яч на кутовий.

15' Гол! 1:2! Помилилися "гірники" в захисті, Сікан віддав не точно назад, Галено протис Коноплю і пробив повз Різника.

14' На Таремі пішло закидання, але Різник вийшов з воріт і забрав м'яч у руки.

12' ГООООООООЛ! Шахтар відіграється! Зубков пробіг по флангу, відпасував на Коноплю, який навісив на Келсі. Форвард Шахтаря пробив головою точно в кут воріт.

10' Зайду збив Зубкова на фланзі, фол в атаці.

8' Гол! Порту відкриває рахунок у матчі! Галено був першим на добиванні після не надто вдалого сейву Різника.

6' Сікан тепер порушив правила і заробив "гірчичник".

5' Після не надто вдалого виконання стандарту гравці в Порту втікали в контратаку, яку перехопив Конопля.

3' У центрі поля Кармо у підкаті грубо зіграв проти Судакова, жовта картка гравцю Порту.

2' Еуштакіу пробивав з дальньої дистанції - вище воріт.

1' Матч розпочався!

Хвилина мовчання у пам'ять жертв землетрусу в Марокко та Лівії.

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

Донецький Шахтар матчем проти португальського Порту розпочне груповий етап Ліги чемпіонів-2023/24.

Матч першого туру у групі H відбудеться у вівторок, 19 вересня, на стадіоні Фолькспаркштадіон у Гамбурзі, який заявлено як домашню арену "гірників". Початок о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте онлайн за матчем Шахтар - Порту в нашій текстовій трансляції, яка розпочнеться о 21:45 у цій новині.

В іншому матчі квартету H Барселона прийматиме дебютанта турніру бельгійський Антверпен.

Детальніше про Лігу чемпіонів сезону 2023/24 читайте в нашому ексклюзивному матеріалові.

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