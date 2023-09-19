Ліга чемпіонів, на старт: усе головне напередодні сезону-2023/24

Останній груповий турнір у звичному форматі

Джерело - Чемпіон.

У вівторок, 19 вересня 2023 року, стартує груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА. Перед стартом 69-го сезону головного єврокубка пропонуємо дізнатися про все головне.

Регламент

У груповому етапі Ліги чемпіонів візьме участь 32 клуби із 15 національних асоціацій. Команди розбиті на 8 груп по 4 учасники у кожній. Колективи, що займуть перші 2 місця кожного із квартетів, вийдуть до наступного раунду (1/8 фіналу), 3-ті місця попрямують до Ліги Європи, а 4-ті - припинять участь у європейських міжнародних турнірах поточного сезону.

Клуби в межах кожної із груп грають 6 турів: 2 матчі один з одним (удома й на виїзді). За перемогу нараховується 3 очки, за нічию - 1 очко, за поразку - 0 очок.

Матчі групового етапу відбудуться 19-20 вересня, 3-4 та 23-24 жовтня, 7-8 та 28-29 листопада, а також 12-13 грудня. Вже традиційно буде 2 часових слоти для початку поєдинків - 19:45 та 22:00. Це буде останній сезон зі звичним форматом групового раунду - в наступному році поводитиметься за швейцарською системою, а кількість учасників збільшиться до 36.

Серед учасників групового етапу ЛЧ-2023/24 є також один представник України - донецький Шахтар. Він автоматично кваліфікувався до групи, отримавши статус чемпіона країни. Ще один потенційний учасник від нашої держави - Дніпро-1 - не зміг подолати кваліфікацію, вилетівши від грецького Панатінаїкоса у 2-му раунді.

Склад груп

Група A Група B Група С Група D Баварія Севілья Наполі Бенфіка Манчестер Юнайтед Арсенал Реал Мадрид Інтер Копенгаген ПСВ Брага Зальцбург Галатасарай Ланс Уніон Берлін Реал Сосьєдад

Група E Група F Група G Група H Феєнорд ПСЖ Манчестер Сіті Барселона Атлетіко Мадрид Боруссія Дортмунд РБ Лейпциг Порту Лаціо Мілан Црвена Звезда Шахтар Селтік Ньюкасл Юнайтед Янг Бойз Антверпен

Торішній переможець

Лігу чемпіонів-2022/23 вперше в історії виграв англійський Манчестер Сіті. У стамбульському фіналі підопічні Пепа Гвардіоли здолали міланський Інтер з рахунком 1:0.

Трофей

Кубок європейських чемпіонів - трофей, який щорічно вручається УЄФА футбольному клубу, що здобув перемогу в турнірі. Згідно із правилом, уведеним у сезоні-1968/69, п'ятиразовому володарю Кубка європейських чемпіонів або команді, що виграє трофей тричі поспіль, дозволялося залишити його в себе назавжди. Так, власний приз мають Реал, Аякс, Баварія, Мілан та Ліверпуль. Однак, за новими правилами, з 2009 року клуб не може залишити в себе трофей навічно.

Нинішній кубок зроблений майстром у 2006 році. Він сягає заввишки 73,5 сантиметрів, має вагу 8,5 кілограмів і є вже шостим.

Сучасний трофей відрізняється від свого попередника дизайном. Старий кубок спочатку був великою срібною амфорою заввишки 60 см із написом французькою мовою "Кубок європейських клубів чемпіонів".

Теперішній трофей є вже п'ятою копією Кубка європейських чемпіонів у його сучасному вигляді. Після того, як у березні 1967 року оригінал отримав Реал, генеральний секретар УЄФА Ганс Банґертер вирішив створити новий приз для найсильнішого клубу Європи, звернувшись у Берні до майстерні Штадельманна. Селтік став першим клубом, який виграв кубок у нинішньому дизайні в 1967 році.

Гімн

Гімн Ліги чемпіонів УЄФА - композиція, яка створена англійським композитором Тоні Бріттеном у 1992 році, коли Кубок європейських чемпіонів було переформатовано на Лігу чемпіонів.

Бріттену доручили створити композицію, яка б нагадувала творчість Георга Фрідріха Генделя - великого німецького композитора. Бріттен адаптував частину твору Генделя "Садок-Священик" із "Коронаційного гімну". В записі гімну взяли участь Королівський філармонічний оркестр та хор Академії Святого Мартіна.

"В композиції лише один запозичений елемент у Генделя - це поступово наростаюча фраза, яка зустрічається на її початку, а решта музики лише моє власне натхнення. Такий стиль народила моя підсвідомість, тобто я не сидів і не думав, що оцей акорд мені подобається, тож треба взяти собі. Звук підкріплюється вокальною лінією, яка не має нічого спільного з Генделем, спільною є лише манера виконання", - розповідає сам Тоні Бріттен.

Офіційний м'яч турніру

Ігровий снаряд виготовлений ​​компанією Adidas.

Фінал

Вирішальний матч Ліги чемпіонів-2023/24 заплановано провести 1 червня 2024 року в Лондоні на стадіоні Вемблі.

Ця арена приймала вже 7 фіналів Кубка/Ліги чемпіонів, 2 з них після останньої реконструкції (Барселона - МЮ, 2010/11 та Баварія - Боруссія Д., 2012/13).

Де дивитися

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів УЄФА в Україні є медіасервіс MEGOGO. Він надає вболівальникам в Україні можливість побачити абсолютно кожен матч основної сітки турніру.

Найкращі бомбардири в історії ЛЧ (без урахування кваліфікації)

140 голів: Кріштіану Роналду (МЮ, Реал, Ювентус)

Кріштіану Роналду (МЮ, Реал, Ювентус) 129: Ліонель Мессі (Барселона, ПСЖ)

Ліонель Мессі (Барселона, ПСЖ) 91: Роберт Левандовський (Боруссія Д, Баварія)

Роберт Левандовський (Боруссія Д, Баварія) 90: Карім Бензема (Ліон, Реал)

Карім Бензема (Ліон, Реал) 71: Рауль Гонсалес (Реал, Шальке)

Рауль Гонсалес (Реал, Шальке) 56: Рууд ван Ністелрой (ПСВ, МЮ, Реал)

Рууд ван Ністелрой (ПСВ, МЮ, Реал) 53: Томас Мюллер (Баварія)

Томас Мюллер (Баварія) 50: Тьєррі Анрі (Монако, Арсенал, Барселона)

Тьєррі Анрі (Монако, Арсенал, Барселона) 49: Альфредо Ді Стефано (Реал)

Альфредо Ді Стефано (Реал) 48: Златан Ібрагімович (Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, іилан, ПСЖ, МЮ)

Златан Ібрагімович (Аякс, Ювентус, Інтер, Барселона, іилан, ПСЖ, МЮ) 48: Андрій Шевченко (Динамо К., Мілан, Челсі)

Андрій Шевченко (Динамо К., Мілан, Челсі) 46: Філіппо Індзагі (Ювентус, Мілан)

Прогноз букмекерів

Найвищі шанси виграти Лігу чемпіонів-2023/24, на думку букмекерів, має англійський Манчестер Сіті. Його шанси оцінюють коефіцієнтом 3.00. Наступними йдуть німецька Баварія (6.00), іспанський Реал Мадрид (8.00) та англійський Арсенал (10.00).

Найменше шансів перед стартом групового етапу віддають нідерландському ПСВ, швейцарському Янг Бойз, бельгійському Антверпену та данському Копенгагену (всі - 500.00).

Цікаві факти

цей сезон стане 32-м із моменту перейменування Кубка європейських чемпіонів на Лігу чемпіонів УЄФА;

іспанська Севілья потрапила до групового етапу ЛЧ як переможець Ліги Європи;