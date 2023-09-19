Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця

У календарі вказано базові дати матчів

Джерело - Чемпіон.

6 серпня 2023 року стартував футбольний сезон 2023/24 в українській Другій лізі. Пропонуємо Вашій увазі календар матчів першого кола змагань.

Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів Другої ліги

У календарі вказано базові дати матчів. При надходженні детальнішої інформації щодо дати і часу матчу календар буде оновлюватися.

Календар матчів української Другої ліги:

Перше коло

1 тур. 6 серпня 2023 рік

12:30. Скала 1911 - Кудрівка - 4:3

13:00. Кремінь-2 - Чайка - 0:3

13:30. Тростянець - Металург-2 - 0:1

14:00. Нива - Звягель - 3:7

7 серпня 2023 рік

12:00. Рух-2 - Карпати-2 - 0:5

13:00. Васт - Дружба - 1:7

15:00. Локомотив - ЮКСА - 0:0

Реал Фарма вихідна

2 тур. 11 серпня 2023 рік

14:00. Кудрівка - Васт - 9:0

14:30. Звягель - Тростянець - 4:1

16:00. ЮКСА - Кремінь-2 - 8:1

12 серпня 2023 рік

12:00. Карпати-2 - Чайка - 0:4

13:00. Реал Фарма - Локомотив - 4:1

14:00. Дружба - Нива - 2:0

13 серпня 2023 рік

12:00. Рух-2 - Скала 1911 - 2:0

Металург-2 вихідний

3 тур.

18 серпня 2023 рік

12:00. Кремінь-2 - Реал Фарма - 1:2

19 серпня 2023 рік

15:45. Чайка - ЮКСА - 1:3

16:00. Нива - Кудрівка - 1:0

20 серпня 2023 рік

14:30. Тростянець - Дружба - 0:1

15:00. Васт - Рух-2 - 0:3

16:00. Локомотив - Металург-2 - 0:2

Звягель вихідний

27 вересня 2023 рік

Скала 1911 - Карпати-2

4 тур. 26 серпня 2023 рік

10:00. Реал Фарма - Чайка - 1:1

16:00. Кудрівка - Тростянець - 1:1

27 серпня 2023 рік

12:00. Карпати-2 - ЮКСА - 0:2

14:30. Звягель - Локомотив - 4:0

14:30. Рух-2 - Нива - 1:1

Матч Скала 1911 - Васт перенесено

29 серпня 2023 рік

14:00. Кремінь-2 - Металург-2 - 1:2

Дружба вихідна

5 тур. 2 вересня 2023 рік

12:30. ЮКСА - Реал Фарма - 4:0

14:00. Нива - Скала 1911 - 2:2

3 вересня 2023 рік

12:00. Кремінь-2 - Звягель - 0:7

13:30. Тростянець - Рух-2 - 3:0

15:30. Чайка - Металург-2 - 3:0

16:00. Локомотив - Дружба - 2:3

Матч Васт - Карпати-2 перенесено

Кудрівка вихідна

6 тур. 8 вересня 2023 рік

12:00. Карпати-2 - Реал Фарма - 2:1

12:45. Васт - Нива - 1:5

14:15. Кудрівка - Локомотив - 3:0

14:30. Металург-2 - ЮКСА - 0:2

14:45. Скала 1911 - Тростянець - 1:0

15:00. Звягель - Чайка - 0:1

9 вересня 2023 рік

15:45. Дружба - Кремінь-2 - 2:0

Рух-2 вихідний

7 тур. 12 вересня 2023 рік

12:00. Локомотив - Рух-2 - 0:1

13 вересня 2023 рік

13:00. Кремінь-2 - Кудрівка - 0:1

13:30. Реал Фарма - Металург-2 - 2:0

14:00. Нива - Карпати-2 - 1:4

15:00. ЮКСА - Звягель - 1:1

15:30. Тростянець - Васт - 4:1

16:00. Чайка - Дружба - 1:1

Скала 1911 вихідна

8 тур. 17 вересня 2023 рік

12:45. Дружба - ЮКСА - 2:1

13:30. Скала 1911 - Локомотив - 4:1

14:30. Нива - Тростянець - 1:1

18 вересня 2023 рік

12:00. Карпати-2 - Металург-2 - 3:1

13:30. Кудрівка - Чайка - 1:0

15:00. Звягель - Реал Фарма - 4:0

Васт вихідний

Поточна турнірна таблиця:

19 вересня 2023 рік

12:00. Рух-2 - Кремінь-2 - 2:0

9 тур. 22 вересня 2023 рік

Локомотив - Васт

23 вересня 2023 рік

Тростянець - Карпати-2

Кремінь-2 - Скала 1911

ЮКСА - Кудрівка

Металург-2 - Звягель

24 вересня 2023 рік

Чайка - Рух-2

Реал Фарма - Дружба

Нива вихідна

10 тур. 1 жовтня 2023 рік

Рух-2 - ЮКСА

Скала 1911 - Чайка

Васт - Кремінь-2

Нива - Локомотив

Дружба - Металург-2

Кудрівка - Реал Фарма

Карпати-2 - Звягель

Тростянець вихідний

11 тур. 6 жовтня 2023 рік

Локомотив - Тростянець

Кремінь-2 - Нива

Чайка - Васт

ЮКСА - Скала 1911

Реал Фарма - Рух-2

Металург-2 - Кудрівка

Звягель - Дружба

Карпати-2 вихідні

12 тур. 11 жовтня 2023 рік

Рух-2 - Металург-2

Скала 1911 - Реал Фарма

Васт - ЮКСА

Нива - Чайка

Тростянець - Кремінь-2

Кудрівка - Звягель

Карпати-2 - Дружба

Локомотив вихідний

13 тур. 15 жовтня 2023 рік

Локомотив - Карпати-2

Чайка - Тростянець

ЮКСА - Нива

Реал Фарма - Васт

Металург-2 - Скала 1911

Звягель - Рух-2

Дружба - Кудрівка

Кремінь-2 вихідний

14 тур. 21 жовтня 2023 рік

Рух-2 - Дружба

Скала 1911 - Звягель

Васт - Металург-2

Нива - Реал Фарма

Тростянець - ЮКСА

Локомотив - Кремінь-2

Карпати-2 - Кудрівка

Чайка вихідна

15 тур. 28 жовтня 2023 рік