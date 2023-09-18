Ярмоленко та Ванат вийдуть в основі Динамо на матч із Ворсклою

Джерело - Чемпіон.
Київське Динамо зіграє з полтавською Ворсклою у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Буяльський, Біловар, Дубінчак, Волошин
Запасні: Нещерет, Моргун, Кабаєв, Малиш, Дячук, Діалло, Михавко, Царенко, Беніто, Рамадані
Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядін, Кане, Сантана
Запасні: Єрмолов, Крупський, Якубу, Хрипчук, Черниш, Тіагіньо, Островський
Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.
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