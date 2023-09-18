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Ярмоленко та Ванат вийдуть в основі Динамо на матч із Ворсклою

Стартові склади команд на матч Динамо - Ворскла
Сьогодні 16:18 191 0
Ярмоленко та Ванат вийдуть в основі Динамо на матч із Ворсклою
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє з полтавською Ворсклою у матчі 7-го туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Буяльський, Біловар, Дубінчак, Волошин

Запасні: Нещерет, Моргун, Кабаєв, Малиш, Дячук, Діалло, Михавко, Царенко, Беніто, Рамадані

Ворскла: Ісенко, Пердута, Скляр, Корнієнко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядін, Кане, Сантана

Запасні: Єрмолов, Крупський, Якубу, Хрипчук, Черниш, Тіагіньо, Островський

Матч розпочнеться о 17:00 за київським часом.

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