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Лев може очолити європейську збірну

Лев може повернутися до роботи головним тренером
Сьогодні 13:25 158 0
Лев може очолити європейську збірну
Фото - gettyimages
#Йоахим Лев

Джерело - sport.ua.

Колишній головний тренер збірної Німеччини Йоахім Лев може очолити національну команду Туреччини.

Про це повідомляє DHA.

Зараз команду очолює німець Штефан Кунц, але джерело зазначає, що його час на посаді головного тренера збірної Туреччини закінчився. Місцева федерація футболу ухвалила рішення про звільнення Кунца через незадовільні результати і поганий футбол. Зокрема, збірна Туреччини не змогла переграти Вірменію (1:1) та програла Японії (2:4).

Лев 15 років очолював збірну Німеччини, але влітку 2021 року пішов у відставку.

Раніше повідомлялося, що Лев готовий очолити збірну Бразилії.

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